Олег Дорощук выступит на международном турнире

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук примет участие в первом международном турнире зимнего сезона.

Напомним, что в 2024 году украинец завоевал "бронзу" на чемпионате Европы, где вышел в финал и стал шестым на Олимпиаде в Париже.

Уже 5 февраля он будет соревноваться на первом международном старте сезона — турнире в чешском Тршинеце в рамках Континентального тура.

"Главная цель на год — хорошо выступить на Европе и ЧМ. На прошлом ЧМ был четвертым, остался осадок. Поэтому эти два старта — главная цель. Прыгнуть на 2.34 м - было бы неплохо. 233-234 см - это реальный результат", — говорит Дорощук.