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Олег Дорощук выступит на международном турнире
Соревнования состоятся уже 5 февраля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук примет участие в первом международном турнире зимнего сезона.
Напомним, что в 2024 году украинец завоевал "бронзу" на чемпионате Европы, где вышел в финал и стал шестым на Олимпиаде в Париже.
Уже 5 февраля он будет соревноваться на первом международном старте сезона — турнире в чешском Тршинеце в рамках Континентального тура.
"Главная цель на год — хорошо выступить на Европе и ЧМ. На прошлом ЧМ был четвертым, остался осадок. Поэтому эти два старта — главная цель. Прыгнуть на 2.34 м - было бы неплохо. 233-234 см - это реальный результат", — говорит Дорощук.
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