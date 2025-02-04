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Яна Гладийчук вошла в пятерку лучших по итогам этапа Золотой серии в Остраве
Украинка показала хороший результат
Фото::gathletics.com.ua
Украинская легкоатлетка Яна Гладийчук показала один из лучших результатов в прыжках с шестом на этапе Золотой серии World Athletics в помещении чешской Остравы.
До высоты в 4.40 м дошли семь из восьми прыгуний, в том числе и Гладийчук. Украинской спортсменке покорилась эта высота, однако на большее украинку не хватило.
Для украинки 4.40 метра стали лучшим результатом за год. Последний раз Гладийчук покорялась большая высота на соревнования в хорватском Осиеке в феврале 2024 года - 4.51 м.
Победу на прыжках с шестом одержала Шутей с высотой в 4.70 м.
Этап Золотой серии в Остраве, прыжки с шестом
1. Тина Шутей (Словения) - 4.70 м
2. Алиша Ньюман (Канада) - 4.50 м
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3. Амали Швабикова (Чехия) - 4.50 м
4-5. Яна Гладийчук (Украина) - 4.40 м
4-5. Элина Лампела (Финляндия) - 4.40 м
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