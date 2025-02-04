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Яна Гладийчук вошла в пятерку лучших по итогам этапа Золотой серии в Остраве

Легкая атлетика
Обновлено

Украинка показала хороший результат

Яна Гладийчук вошла в пятерку лучших по итогам этапа Золотой серии в Остраве

Фото::gathletics.com.ua

Новина українською

Украинская легкоатлетка Яна Гладийчук показала один из лучших результатов в прыжках с шестом на этапе Золотой серии World Athletics в помещении чешской Остравы.

До высоты в 4.40 м дошли семь из восьми прыгуний, в том числе и Гладийчук. Украинской спортсменке покорилась эта высота, однако на большее украинку не хватило.

Для украинки 4.40 метра стали лучшим результатом за год. Последний раз Гладийчук покорялась большая высота на соревнования в хорватском Осиеке в феврале 2024 года - 4.51 м.

Победу на прыжках с шестом одержала Шутей с высотой в 4.70 м.

Этап Золотой серии в Остраве, прыжки с шестом

1. Тина Шутей (Словения) - 4.70 м

2. Алиша Ньюман (Канада) - 4.50 м

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3. Амали Швабикова (Чехия) - 4.50 м

4-5. Яна Гладийчук (Украина) - 4.40 м

4-5. Элина Лампела (Финляндия) - 4.40 м

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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