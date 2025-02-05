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Украинцы завоевали серебро и бронзу на этапе Континентального тура по прыжкам в высоту

Легкая атлетика
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В Тршинце украинцы заняли два места на пьедестале

Украинцы завоевали серебро и бронзу на этапе Континентального тура по прыжкам в высоту

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские прыгуны в высоту Олег Дорощук и Дмитрий Никитин завоевали "серебро" и "бронзу" соответственно на этапе Континентального тура по прыжкам в высоту в Чехии.

Для обоих украинцев соревнования на этапе Континентального тура стали первыми на международном уровне в 2025 году.

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Украинские прыгуны в высоту в Чехии боролись за подиум еще с 11 участниками, в том числе с финалистами Олимпиады-2024, чехом Яном Штефелой и японцем Роити Акамацу. Среди соперников были серебряный призер чемпионата Европы-2022 Тобиас Потье и чемпион Азии-2015 Такаши Это.

Континентальный тур в помещении

Тршинец (Чехия), 5 февраля 2025 года

Прыжки в высоту, мужчины

  • 1. Ян Штефела (Чехия) – 2.30
  • 2. Олег Дорощук (Украина) – 2.30
  • 3. Дмитрий Никитин (Украина) – 2.24
  • 4. Такаши Это (Япония) – 2.21
  • 5. Тобиас Потье (Германия) – 2.21
  • 6. Рёити Акамацу (Япония) – 2.17
  • 6. Джеф Вермейрен (Бельгия) – 2.17
  • 8. Брайан Раатс (ЮАР) – 2.17
  • 8. Марек Багник (Чехия) – 2.17
  • 10. Эдгар Ривера (Мексика) – 2.17
  • 10. Томохиро Синно (Япония) – 2.17
  • 12. Эрик Портильо (Мексика) – 2.12
  • 12. Яир Портилло (Мексика) – 2.12
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