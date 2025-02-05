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Украинцы завоевали серебро и бронзу на этапе Континентального тура по прыжкам в высоту
В Тршинце украинцы заняли два места на пьедестале
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские прыгуны в высоту Олег Дорощук и Дмитрий Никитин завоевали "серебро" и "бронзу" соответственно на этапе Континентального тура по прыжкам в высоту в Чехии.
Для обоих украинцев соревнования на этапе Континентального тура стали первыми на международном уровне в 2025 году.
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Украинские прыгуны в высоту в Чехии боролись за подиум еще с 11 участниками, в том числе с финалистами Олимпиады-2024, чехом Яном Штефелой и японцем Роити Акамацу. Среди соперников были серебряный призер чемпионата Европы-2022 Тобиас Потье и чемпион Азии-2015 Такаши Это.
Континентальный тур в помещении
Тршинец (Чехия), 5 февраля 2025 года
Прыжки в высоту, мужчины
- 1. Ян Штефела (Чехия) – 2.30
- 2. Олег Дорощук (Украина) – 2.30
- 3. Дмитрий Никитин (Украина) – 2.24
- 4. Такаши Это (Япония) – 2.21
- 5. Тобиас Потье (Германия) – 2.21
- 6. Рёити Акамацу (Япония) – 2.17
- 6. Джеф Вермейрен (Бельгия) – 2.17
- 8. Брайан Раатс (ЮАР) – 2.17
- 8. Марек Багник (Чехия) – 2.17
- 10. Эдгар Ривера (Мексика) – 2.17
- 10. Томохиро Синно (Япония) – 2.17
- 12. Эрик Портильо (Мексика) – 2.12
- 12. Яир Портилло (Мексика) – 2.12
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