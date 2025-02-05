Украинцы завоевали серебро и бронзу на этапе Континентального тура по прыжкам в высоту

Украинские прыгуны в высоту Олег Дорощук и Дмитрий Никитин завоевали "серебро" и "бронзу" соответственно на этапе Континентального тура по прыжкам в высоту в Чехии.

Для обоих украинцев соревнования на этапе Континентального тура стали первыми на международном уровне в 2025 году.

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Украинские прыгуны в высоту в Чехии боролись за подиум еще с 11 участниками, в том числе с финалистами Олимпиады-2024, чехом Яном Штефелой и японцем Роити Акамацу. Среди соперников были серебряный призер чемпионата Европы-2022 Тобиас Потье и чемпион Азии-2015 Такаши Это.

Континентальный тур в помещении

Тршинец (Чехия), 5 февраля 2025 года

Прыжки в высоту, мужчины