Ярослава Магучих добыла золото в Удине впервые за четыре года

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на соревнованиях в итальянском Удине завоевала "золото".

Спортсменка пропустила четыре первые отметки и стартовала с высоты 1.91 метра. В борьбе за подиум остались Магучих, чемпионка Италии Идеа Пьерони, Лилианна Батори и Элизабет Пигела.

"Золото" на высоте 1.94 м разыгрывали между собой Магучих и Батори, которая с последней попытки взяла планку 1.91 м. Украинка преодолела ее с первой попытки, а вот итальянка не смогла.

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Магучих после победы пыталась покорить высоту 1.98 м, однако не использовала ни одной попытки и завершила соревнования с результатом 1.94 метра.

Стоит отметить, что украинка получила награду на соревнованиях в Удине впервые за четыре года.