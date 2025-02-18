Магучих с лучшим результатом сезона добыла золото Мирового тура в Банской Быстрице

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "золото" этапа Континентального тура в помещении в словацкой Банской Быстрице.

Наша спортсменка стартовала с высоты 1.90 м, которую покорила с первой попытки.

На 1.93 м Магучих не смогла взять планку с двух попыток и перенесла ее на 1.96 м, которую сумела преодолеть с одного раза и продолжить выступления на турнире.

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Планку 1.99 м Элеанор Петерсон и Ярослава взяли с первой попытки, зато Магучих в третий раз взяла высоту с первой попытки, а Паттерсон не покорилась планка. Таким образом Ярослава стала чемпионкой соревнований в Банской Быстрице.

Мировой легкоатлетический тур в помещении. Банская Быстрица

Ярослава Магучих (Украина) - 2.01 м

Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1.99 м

Ангелина Топич (Сербия) - 1.96 м

Стоит отметить, что 2.01 метра - новый рекорд сезона в мире.