Стали известны имена чемпионов Украины по прыжкам в высоту

Сегодня, 22 февраля, состоялся чемпионат Украины по прыжкам в высоту. Лучшие украинские спортсмены в этом виде легкой атлетики разыграли медали внутреннего первенства.

У женщин сильнейшей оказалась Екатерина Табашник, которой для победы хватило прыгнуть 1,90 метра. Ее конкурент Юлия Левченко также преодолела эту планку, однако использовала большее количество попыток. Ярослава Магучих в соревнованиях не участвовала.

У мужчин лучшим стал Олег Дорощук, который преодолел высоту 2,32 метра, установив свой личный рекорд и показав лучший результат в сезоне в мире.