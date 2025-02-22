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Стали известны имена чемпионов Украины по прыжкам в высоту

Легкая атлетика
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Стали известны имена чемпионов Украины по прыжкам в высоту

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 февраля, состоялся чемпионат Украины по прыжкам в высоту. Лучшие украинские спортсмены в этом виде легкой атлетики разыграли медали внутреннего первенства.

У женщин сильнейшей оказалась Екатерина Табашник, которой для победы хватило прыгнуть 1,90 метра. Ее конкурент Юлия Левченко также преодолела эту планку, однако использовала большее количество попыток. Ярослава Магучих в соревнованиях не участвовала.

У мужчин лучшим стал Олег Дорощук, который преодолел высоту 2,32 метра, установив свой личный рекорд и показав лучший результат в сезоне в мире.

Напомним, ранее Усик провел фотосессию с чемпионскими поясами на берегу океана.

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