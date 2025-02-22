Дорощук – о личном рекорде: Очень рад, что он мне покорился

Украинский легкоатлет Олег Дорощук прокомментировал победу на чемпионате Украины по прыжкам в высоту. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"2.32 м – это тот результат, к которому приближался на протяжении всего сезона. Очень рад, что он мне покорился. Я не люблю загадывать, потому что это спорт, может быть что угодно. По сегодняшним прыжкам можно сказать, что и на 2.34 м были хорошие попытки. 2.32-2.34 м – это та высота, на которую надо выкладываться, думать, морально настраиваться. Но я рад, что она покорилась"– сказал Олег.