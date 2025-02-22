  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Дорощук – о личном рекорде: Очень рад, что он мне покорился
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дорощук – о личном рекорде: Очень рад, что он мне покорился

Легкая атлетика

Дальше – выше

Дорощук – о личном рекорде: Очень рад, что он мне покорился

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легкоатлет Олег Дорощук прокомментировал победу на чемпионате Украины по прыжкам в высоту. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"2.32 м – это тот результат, к которому приближался на протяжении всего сезона. Очень рад, что он мне покорился. Я не люблю загадывать, потому что это спорт, может быть что угодно. По сегодняшним прыжкам можно сказать, что и на 2.34 м были хорошие попытки. 2.32-2.34 м – это та высота, на которую надо выкладываться, думать, морально настраиваться. Но я рад, что она покорилась"– сказал Олег.

Напомним, что ранее Усик прибыл на вечер бокса в Эр-Рияде.

По теме
yellow-arrow
Стали известны имена чемпионов Украины по прыжкам в высоту
yellow-arrow
Магучих с лучшим результатом сезона добыла золото Мирового тура в Банской Быстрице
yellow-arrow
Ярослава Магучих добыла золото в Удине впервые за четыре года
Олег Дорощук
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости