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Глава World Athletics выступил за возвращение россиян в международные соревнования

Легкая атлетика
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При одном важном условии

Глава World Athletics выступил за возвращение россиян в международные соревнования

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава World Athletics Себастьян Коу рассказал, при каких условиях он будет согласен вернуть россиян в международные соревнования.

"Не мне разрабатывать мирные договоры между россией и Украиной. Если мы придем к ситуации, а я надеюсь, что так и будет, когда будет достигнуто соглашение и оно удовлетворит обе стороны… гораздо лучше иметь людей в спорте, чем держать их вне соревнований" - сказал Коу в интервью Пирсу Моргану.

Напомним, что с февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от участия в мировых соревнованиях из-за войны их страны против Украины.

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