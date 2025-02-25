Глава World Athletics выступил за возвращение россиян в международные соревнования

Глава World Athletics Себастьян Коу рассказал, при каких условиях он будет согласен вернуть россиян в международные соревнования.

"Не мне разрабатывать мирные договоры между россией и Украиной. Если мы придем к ситуации, а я надеюсь, что так и будет, когда будет достигнуто соглашение и оно удовлетворит обе стороны… гораздо лучше иметь людей в спорте, чем держать их вне соревнований" - сказал Коу в интервью Пирсу Моргану.

Напомним, что с февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от участия в мировых соревнованиях из-за войны их страны против Украины.