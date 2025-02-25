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Настроение – красное: Бех-Романчук показала поклонникам утреннее фото

Легкая атлетика
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Настроение – красное: Бех-Романчук показала поклонникам утреннее фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала свежее утреннее фото в ярко-красном костюме. Соответствующий снимок Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Настроение – красное: Бех-Романчук показала поклонникам утреннее фото - изображение 1

Напомним, что ранее глава World Athletics выступил за возвращение россиян в международные соревнования.

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