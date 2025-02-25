Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Настроение – красное: Бех-Романчук показала поклонникам утреннее фото
Очень подходит
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала свежее утреннее фото в ярко-красном костюме. Соответствующий снимок Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее глава World Athletics
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Португальский журналист: Трудно иметь такого нестабильного вратаря как Трубин
- "Не соответствует уровню клуба". Экс-игрок Наполи жестко раскритиковал Довбика
- Ассистент Максимова попытался объяснить удаление главного тренера Ворсклы
- Стали известны имена чемпионов Украины по прыжкам в высоту
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Эффектный Ванат, дубль Филиппова, камбэк Танковского, джокер Назаренко и командный Верес. Символическая сборная 18-го тура УПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000