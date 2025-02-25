Настроение – красное: Бех-Романчук показала поклонникам утреннее фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала свежее утреннее фото в ярко-красном костюме. Соответствующий снимок Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее глава World Athletics выступил за возвращение россиян в международные соревнования.