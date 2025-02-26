Легкая атлетика
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Сборная Украины назвала состав на ЧЕ по легкой атлетике в помещении
Магучих и компания
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины определилась с составом на чемпионат Европы-2025 по легкой атлетике в помещении.
Напомним, что соревнования состоятся с 6 по 9 марта в Апельдорне, Нидерланды.
Украину представят 18 легкоатлетов.
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Состав сборной Украины:
- прыжки в высоту, женщины: Ярослава Магучих, Екатерина Табашник, Юлия Чумаченко;
- прыжки в высоту, мужчины: Олег Дорощук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук;
- тройной прыжок, женщины: Ольга Корсун, Мария Синей, Анна Красуцкая;
- тройной прыжок, мужчины: Владислав Шепелев;
- бег на 400 м, женщины: Татьяна Мельник;
- бег на 400 м, мужчины: Александр Погорелко;
- бег на 60 м, женщины: Диана Гончаренко;
- бег на 60 м с барьерами, женщины: Анна Плотицына;
- прыжки с шестом, женщины: Яна Гладийчук;
- семиборье, женщины: Юлия Лобан;
- прыжки в длину, мужчины: Даниил Дубина;
- толкание ядра, мужчины: Артем Левченко;
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