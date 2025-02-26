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Сборная Украины назвала состав на ЧЕ по легкой атлетике в помещении

Легкая атлетика

Магучих и компания

Сборная Украины назвала состав на ЧЕ по легкой атлетике в помещении

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины определилась с составом на чемпионат Европы-2025 по легкой атлетике в помещении.

Напомним, что соревнования состоятся с 6 по 9 марта в Апельдорне, Нидерланды.

Украину представят 18 легкоатлетов.

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Состав сборной Украины:

  • прыжки в высоту, женщины: Ярослава Магучих, Екатерина Табашник, Юлия Чумаченко;
  • прыжки в высоту, мужчины: Олег Дорощук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук;
  • тройной прыжок, женщины: Ольга Корсун, Мария Синей, Анна Красуцкая;
  • тройной прыжок, мужчины: Владислав Шепелев;
  • бег на 400 м, женщины: Татьяна Мельник;
  • бег на 400 м, мужчины: Александр Погорелко;
  • бег на 60 м, женщины: Диана Гончаренко;
  • бег на 60 м с барьерами, женщины: Анна Плотицына;
  • прыжки с шестом, женщины: Яна Гладийчук;
  • семиборье, женщины: Юлия Лобан;
  • прыжки в длину, мужчины: Даниил Дубина;
  • толкание ядра, мужчины: Артем Левченко;
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