Сборная Украины назвала состав на ЧЕ по легкой атлетике в помещении

Сборная Украины определилась с составом на чемпионат Европы-2025 по легкой атлетике в помещении.

Напомним, что соревнования состоятся с 6 по 9 марта в Апельдорне, Нидерланды.

Украину представят 18 легкоатлетов.

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Состав сборной Украины: