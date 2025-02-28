Украинка Мария Синей на 8-м месте финишировала в финале Золотого тура

28 февраля состоялся финал Золотого тура по легкой атлетике в помещении. В тройном прыжке стартовала и украинка Мария Синей.

В первом прыжке результат Синей не засчитали, зато во втором прыжке украинка показала длину 13.06 м и занимала восьмое место.

В третьей попытке украинская легкоатлетка не смогла улучшить свой результат. Пятая попытка Синей стала для нее лучшей на турнире, где она сумела достичь 13.20 м и финишировать на восьмом месте.

Этот показатель стал худшим результатом Синей в сезоне.

Золотой тур по легкой атлетике в помещении. Финал

Леянис Перес (Куба) - 14.42 м.

Сенни Салминен (Финляндия) - 13.99 м

Нея Филипич (Словения) - 13.87 м.

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8. Мария Синей (Украина) - 13.20 м.

Напомним, что чемпионат Европы-2025 в помещении состоится в Апельдорне 6-9 марта.