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Украинка Мария Синей на 8-м месте финишировала в финале Золотого тура
Один из худших результатов в карьере спортсменки
Фото: Sport.ua
28 февраля состоялся финал Золотого тура по легкой атлетике в помещении. В тройном прыжке стартовала и украинка Мария Синей.
В первом прыжке результат Синей не засчитали, зато во втором прыжке украинка показала длину 13.06 м и занимала восьмое место.
В третьей попытке украинская легкоатлетка не смогла улучшить свой результат. Пятая попытка Синей стала для нее лучшей на турнире, где она сумела достичь 13.20 м и финишировать на восьмом месте.
Этот показатель стал худшим результатом Синей в сезоне.
Золотой тур по легкой атлетике в помещении. Финал
Леянис Перес (Куба) - 14.42 м.
Сенни Салминен (Финляндия) - 13.99 м
Нея Филипич (Словения) - 13.87 м.
...
8. Мария Синей (Украина) - 13.20 м.
Напомним, что чемпионат Европы-2025 в помещении состоится в Апельдорне 6-9 марта.
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