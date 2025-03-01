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Магучих: Мы стояли, стоим и будем стоять

Легкая атлетика
Обновлено

Совершенно точно

Магучих: Мы стояли, стоим и будем стоять

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поддержала президента Украины Владимира Зеленского после вчерашнего скандала в США. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Магучих: Мы стояли, стоим и будем стоять - изображение 1

Напомним, ранее украинские теннисисты отреагировали на события в США.

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