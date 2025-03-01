Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Магучих: Мы стояли, стоим и будем стоять
Совершенно точно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поддержала президента Украины Владимира Зеленского после вчерашнего скандала в США. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее украинские теннисисты
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стало известно, кто из предателей Украины был причастен к тренерству Сабо в национальной сборной
- Усик рассказал, какой пояс Зеленский привез в США
- Забарный: Какой же Трамп все-таки п#####с
- Глава World Athletics выступил за возвращение россиян в международные соревнования
- Воспитанник Динамо – о визите Зеленского к Трампу: Самый сильный Президент всех времен! Президент США предложил предать жителей Запорожья и Херсона
- Григорчук: Были возможности забивать гол или два. К сожалению, царил беспорядок
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000