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Дюплантис снова побил мировой рекорд

Легкая атлетика
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Дюплантис снова побил мировой рекорд

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис снова побил мировой рекорд в прыжках с шестом. На этапе Мирового тура в Клермон-Ферране (Франция) спортсмен показал результат 6,27 метра.

Швед взял эту высоту с первой попытки. До этого Арману покорились высоты 5,65м, 5,91м, 6,02м и 6,07м.

Отметим, что свой первый мировой рекорд Дюплантис побил в 2020 году, прыгнув на высоту 6,17 метра. В августе прошлого года швед прыгнул 6,26 метра на этапе Бриллиантовой лиги.

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