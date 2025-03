Шведский легкоатлет Арман Дюплантис снова побил мировой рекорд в прыжках с шестом. На этапе Мирового тура в Клермон-Ферране (Франция) спортсмен показал результат 6,27 метра.

Швед взял эту высоту с первой попытки. До этого Арману покорились высоты 5,65м, 5,91м, 6,02м и 6,07м.

Отметим, что свой первый мировой рекорд Дюплантис побил в 2020 году, прыгнув на высоту 6,17 метра. В августе прошлого года швед прыгнул 6,26 метра на этапе Бриллиантовой лиги.

Here is the moment Mondo Duplantis broke the World Record in the Pole Vault with 6.27m in France!!????????



11 World Records so far in his career!! A LEGEND.pic.twitter.com/WCXfr1qe6I