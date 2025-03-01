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Дюплантис снова побил мировой рекорд
Когда он остановится
Getty Images/Global Images Ukraine
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис снова побил мировой рекорд в прыжках с шестом. На этапе Мирового тура в Клермон-Ферране (Франция) спортсмен показал результат 6,27 метра.
Швед взял эту высоту с первой попытки. До этого Арману покорились высоты 5,65м, 5,91м, 6,02м и 6,07м.
Отметим, что свой первый мировой рекорд Дюплантис побил в 2020 году, прыгнув на высоту 6,17 метра. В августе прошлого года швед прыгнул 6,26 метра на этапе Бриллиантовой лиги.
Here is the moment Mondo Duplantis broke the World Record in the Pole Vault with 6.27m in France!!????????— Track & Field Gazette (@TrackGazette) February 28, 2025
11 World Records so far in his career!! A LEGEND.pic.twitter.com/WCXfr1qe6I
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