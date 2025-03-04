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Бех-Романчук: Было впечатление, что все шло против меня еще с самого начала года
Украинская легкоатлетка высказалась о мотивации после ОИ-2024
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала об эмоциях, которые испытывала после Олимпийских Игр 2024 года.
"Это был самый трудный год в моей карьере, и если откровенно, было впечатление, что все шло против меня еще с самого начала года. Я до последнего двигалась к своей мечте, хотя иногда хотелось просто сдаться. Но тяжелее всего было после Олимпиады, потому что именно тогда ощущение разочарования и боли набирали свои обороты. Я потеряла мотивацию и совсем ничего не хотела слышать о спорте.
Возможно, в ближайшее время я поделюсь своей историей о последних полгода моей жизни. Как я преодолевала самое ужасное психологическое состояние в своей жизни, и как нашла силы двигаться дальше", – поделилась в сториз Бех-Романчук.
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