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Бех-Романчук: Было впечатление, что все шло против меня еще с самого начала года

Легкая атлетика

Украинская легкоатлетка высказалась о мотивации после ОИ-2024

Бех-Романчук: Было впечатление, что все шло против меня еще с самого начала года

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала об эмоциях, которые испытывала после Олимпийских Игр 2024 года.

"Это был самый трудный год в моей карьере, и если откровенно, было впечатление, что все шло против меня еще с самого начала года. Я до последнего двигалась к своей мечте, хотя иногда хотелось просто сдаться. Но тяжелее всего было после Олимпиады, потому что именно тогда ощущение разочарования и боли набирали свои обороты. Я потеряла мотивацию и совсем ничего не хотела слышать о спорте.

Возможно, в ближайшее время я поделюсь своей историей о последних полгода моей жизни. Как я преодолевала самое ужасное психологическое состояние в своей жизни, и как нашла силы двигаться дальше", – поделилась в сториз Бех-Романчук.

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