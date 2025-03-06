Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинцы квалифицировались в финал мужских прыжков в высоту на Евро-2025 в помещении
Спортсмены продолжают борьбу
Getty Images/Global Images Ukraine
В нидерландском Апелдорне стартовал чемпионат Европы-2025 по легкой атлетике.
Украина имеет максимальную квоту в прыжках в высоту. Всего в мужском, и в женском турнире по три спортсмена.
В мужской квалификации, нашу страну представили Олег Дорощук, Дмитрий Никитин и Вадим Кравчук.
До высоты 2.22 м прошли все три украинца. Эту планку преодолели два украинца: Олег Дорощук (с первой попытки) и Дмитрий Никитин (со второй).
Таким образом они квалифицировались в финал мужских прыжков в высоту, который состоится в субботу, 8 марта.
Популярное сейчас
- УПЛ. Шахтер - Кривбасс 1:1. Подарок для Динамо
- Залужный назвал потери Украины в войне против России
- ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Бех-Романчук: Было впечатление, что все шло против меня еще с самого начала года
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба