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Украинцы квалифицировались в финал мужских прыжков в высоту на Евро-2025 в помещении

Легкая атлетика

Спортсмены продолжают борьбу

Украинцы квалифицировались в финал мужских прыжков в высоту на Евро-2025 в помещении

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В нидерландском Апелдорне стартовал чемпионат Европы-2025 по легкой атлетике.

Украина имеет максимальную квоту в прыжках в высоту. Всего в мужском, и в женском турнире по три спортсмена.

В мужской квалификации, нашу страну представили Олег Дорощук, Дмитрий Никитин и Вадим Кравчук.

До высоты 2.22 м прошли все три украинца. Эту планку преодолели два украинца: Олег Дорощук (с первой попытки) и Дмитрий Никитин (со второй).

Таким образом они квалифицировались в финал мужских прыжков в высоту, который состоится в субботу, 8 марта.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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