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Прыжки в высоту. Магучих единственной из украинок отобралась в финал ЧЕ-2025
Ярослава продолжает борьбу за золото
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих отобралась в финал чемпионата Европы-2025.
Наша спортсменка с одной попытки взяла высоту 1,89 метра. Этого хватило, чтобы войти в ТОП-9 лучших по итогам квалификации.
Еще две украинки норматив не выполнили. Без финала остались Юлия Чумаченко и Екатерина Табашник. Впервые за последние пять Евро в помещении у Украины будет только одна представительница в финале в женских прыжках в высоту.
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