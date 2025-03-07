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Прыжки в высоту. Магучих единственной из украинок отобралась в финал ЧЕ-2025

Легкая атлетика
Обновлено

Ярослава продолжает борьбу за золото

Прыжки в высоту. Магучих единственной из украинок отобралась в финал ЧЕ-2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих отобралась в финал чемпионата Европы-2025.

Наша спортсменка с одной попытки взяла высоту 1,89 метра. Этого хватило, чтобы войти в ТОП-9 лучших по итогам квалификации.

Еще две украинки норматив не выполнили. Без финала остались Юлия Чумаченко и Екатерина Табашник. Впервые за последние пять Евро в помещении у Украины будет только одна представительница в финале в женских прыжках в высоту.

Украинцы квалифицировались в финал мужских прыжков в высоту на Евро-2025 в помещении

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Ярослава Магучих
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