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Магучих – о квалификации ЧЕ-2025: Один прыжок — и мы в финале
Супер результат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих прокомментировала выход в финал ЧЕ-2025. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:
"Самая короткая квалификация в карьере? Да, один прыжок — и мы в финале. Но я очень долго ждала, потому что начальная высота была 1.75 м, а я обычно начинаю 1.90-1.92 м. А тут мы решили начать с 1,89 м, чтобы не переохлаждаться и быть в форме. Однако я все же думала, что будет второй прыжок на 1.92 м, но поскольку нас осталось девять, и там проходила квалификация в толкании ядра, нам сказали: "Вас девять – все, идите отдыхать и будете в финале прыгать" – сказала Ярослава.
Напомним, что финал женских прыжков в высоту состоится в воскресенье, 9 марта, в 18.05 по киевскому времени.
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