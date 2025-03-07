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Чумаченко – о квалификации ЧЕ-2025: Не поняла, почему планка не устояла
Работать и не сдаваться
Украинская легкоатлетка, прыгунья в высоту Юлия Чумаченко прокомментировала квалификацию на ЧЕ-2025. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:
"Не поняла, почему планка не устояла, потому было удивление. Бывают прыжки, когда ты что-то, очевидно, совершила не то, и сама виновата. А тут даже не могла понять, что не так. От этого и было такое удивление.
Конечно (ожидала лучшего результата – прим). С каждым стартом получалось лучше, и на тренировках лучше и лучше. Потому я была удивлена, что планка упала. Связано ли это с покрытием дорожки? Мне показалось, что сектор наклонен вниз, чисто мои ощущения. Но каждый сектор особенный, нужно время для того, чтобы приспособиться, если есть неудобства. Возможно, мне немного не хватило этого времени. Надеюсь, на будущее будет какой-то опыт" – сказала Юлия.
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