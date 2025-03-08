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Дорощук завоевал первое в истории Украины золото в мужских прыжках в высоту на ЧЕ в помещении
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Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по легкой атлетике завоевала первую медаль на чемпионате Европы-2025 в помещении. Олег Дорощук стал чемпионом по мужским прыжкам в высоту.
Финал мужских прыжков в высоту – первый для Украины на Евро-2025 в помещении. В нем принимают участие два украинских прыгуна. Для Олега Дорощука это дебют, а Дмитрий Никитин во второй раз в карьере выступает на этом уровне. В 2021 году спортсмен занял 5 строчку.
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В финале украинцы боролись против 6 прыгунов. Самым именитым соперником был немец Тобиас Потье – серебряный призер Евро-2022. Также в соревнованиях участвовали призеры молодежных и юниорских ЧЕ и мира – Мануэль Ландо, Маттео Сиоли и Ян Штефела.
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