Дорощук завоевал первое в истории Украины золото в мужских прыжках в высоту на ЧЕ в помещении

Сборная Украины по легкой атлетике завоевала первую медаль на чемпионате Европы-2025 в помещении. Олег Дорощук стал чемпионом по мужским прыжкам в высоту.

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Финал мужских прыжков в высоту – первый для Украины на Евро-2025 в помещении. В нем принимают участие два украинских прыгуна. Для Олега Дорощука это дебют, а Дмитрий Никитин во второй раз в карьере выступает на этом уровне. В 2021 году спортсмен занял 5 строчку.

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В финале украинцы боролись против 6 прыгунов. Самым именитым соперником был немец Тобиас Потье – серебряный призер Евро-2022. Также в соревнованиях участвовали призеры молодежных и юниорских ЧЕ и мира – Мануэль Ландо, Маттео Сиоли и Ян Штефела.