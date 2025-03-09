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Проценко – о Дорощуке: Думаю, будут и более высокие прыжки
Есть прогресс и это главное
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко прокомментировал выступление своего соотечественника Олега Дорощука на чемпионате Европы-2025. Его слова цитирует tribuna.ua:
"Очень рад за него, он провел уверенный сезон. И в Европе прыгал без ошибок, уверенная победа. Это круто.
Болеел, смотрел через ютуб. Он выглядел уверенно, думаю, будут и более высокие прыжки. Сезон не заканчивается. Так что буду болеть" – сказал Проценко.
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