Проценко – о Дорощуке: Думаю, будут и более высокие прыжки

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко прокомментировал выступление своего соотечественника Олега Дорощука на чемпионате Европы-2025. Его слова цитирует tribuna.ua:

"Очень рад за него, он провел уверенный сезон. И в Европе прыгал без ошибок, уверенная победа. Это круто.

Болеел, смотрел через ютуб. Он выглядел уверенно, думаю, будут и более высокие прыжки. Сезон не заканчивается. Так что буду болеть" – сказал Проценко.