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Магучих в очередной раз подряд стала чемпионкой Европы в помещении

Легкая атлетика

Поздравляем красавицу!

Магучих в очередной раз подряд стала чемпионкой Европы в помещении

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в третий раз подряд стала чемпионкой Европы в прыжках в высоту в помещении. Она одержала победу с результатом 1.99 м.

Финал прошел в нидерландском Апелдорне. Второе место за Ангелиной Топич из Сербии (1.95 м). Бронзу завоевала шведка Энгла Нильссон (1.92 м).

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Магучих стала второй спортсменкой в истории, кто сумел столько раз победить на чемпионате в помещении.

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Ярослава Магучих
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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