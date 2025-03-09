Магучих в очередной раз подряд стала чемпионкой Европы в помещении

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в третий раз подряд стала чемпионкой Европы в прыжках в высоту в помещении. Она одержала победу с результатом 1.99 м.

Финал прошел в нидерландском Апелдорне. Второе место за Ангелиной Топич из Сербии (1.95 м). Бронзу завоевала шведка Энгла Нильссон (1.92 м).

Магучих стала второй спортсменкой в истории, кто сумел столько раз победить на чемпионате в помещении.