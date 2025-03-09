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Магучих в очередной раз подряд стала чемпионкой Европы в помещении
Поздравляем красавицу!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в третий раз подряд стала чемпионкой Европы в прыжках в высоту в помещении. Она одержала победу с результатом 1.99 м.
Финал прошел в нидерландском Апелдорне. Второе место за Ангелиной Топич из Сербии (1.95 м). Бронзу завоевала шведка Энгла Нильссон (1.92 м).
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Магучих стала второй спортсменкой в истории, кто сумел столько раз победить на чемпионате в помещении.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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