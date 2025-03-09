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После чемпионства. Магучих в прямом эфире продекламировала Завещание Шевченко в прямом эфире

Легкая атлетика

Какая же крутая девчонка!

После чемпионства. Магучих в прямом эфире продекламировала Завещание Шевченко в прямом эфире

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в третий раз подряд стала чемпионкой Европы в прыжках в высоту в помещении.

После своей победы Ярослава вживую в эфире Суспільне Спорт продекламировала стихотворение Тараса Шевченко "Заповіт" в честь его дня рождения.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Виктор Иванчук
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