После чемпионства. Магучих в прямом эфире продекламировала Завещание Шевченко в прямом эфире

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в третий раз подряд стала чемпионкой Европы в прыжках в высоту в помещении.

После своей победы Ярослава вживую в эфире Суспільне Спорт продекламировала стихотворение Тараса Шевченко "Заповіт" в честь его дня рождения.