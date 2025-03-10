Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Магучих: Спасибо моей стране и украинским героям и героиням. Фото
Наша гордость
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поблагодарила всех за поддержку на чемпионате Европы-2025, где она завоевала золото. Соответствующий пост Ярослава опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Представители потенциального владельца Черноморца посетили клубную базу. Какой результат?
- В Аль-Шабабе Бущана отреагировали на задолженность перед футболистами
- Не стало воспитанника запорожского Металлурга. Вчера он оформил дубль
- Магучих в очередной раз подряд стала чемпионкой Европы в помещении
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000