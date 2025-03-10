Магучих: Спасибо моей стране и украинским героям и героиням. Фото

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поблагодарила всех за поддержку на чемпионате Европы-2025, где она завоевала золото. Соответствующий пост Ярослава опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

После чемпионства. Магучих в прямом эфире продекламировала Завет Шевченко