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Магучих: Спасибо моей стране и украинским героям и героиням. Фото

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Магучих: Спасибо моей стране и украинским героям и героиням. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поблагодарила всех за поддержку на чемпионате Европы-2025, где она завоевала золото. Соответствующий пост Ярослава опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

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