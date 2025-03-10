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Магучих объяснила, почему не попыталась побить рекорд Европы

Легкая атлетика
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Уважительная причина

Магучих объяснила, почему не попыталась побить рекорд Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, почему после победного прыжка на ЧЕ-2025 решила не пытаться побить континентальный рекорд. Ее слова цитирует Суспільне:

"Я тоже ждала (рекорд Европы – прим), но рада, что у меня есть золотая медаль и я защитила свой титул. К сожалению, во второй попытке на 1,99 м я почувствовала боль в пятке, поэтому мы решили закончить соревнования, чтобы подойти здоровой к чемпионату мира.

Я надеюсь, что хватит времени (до ЧМ-2025 – прим), но сначала надо пройти обзор и посмотреть, что это вообще. Самое главное – есть золотая медаль для Украины. В это время мы боремся и доказываем, что сильны, невзирая на все.

Конечно, квалификация — это была тренировка перед основными соревнованиями. Но сегодня здесь атмосфера просто невероятная, потому что многие пришли просто поддержать, все билеты раскуплены. Поэтому рада, что выполнила и получила золотую медаль в этой атмосфере" – сказала Ярослава.

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