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Магучих объяснила, почему не попыталась побить рекорд Европы
Уважительная причина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, почему после победного прыжка на ЧЕ-2025 решила не пытаться побить континентальный рекорд. Ее слова цитирует Суспільне:
"Я тоже ждала (рекорд Европы – прим), но рада, что у меня есть золотая медаль и я защитила свой титул. К сожалению, во второй попытке на 1,99 м я почувствовала боль в пятке, поэтому мы решили закончить соревнования, чтобы подойти здоровой к чемпионату мира.
Я надеюсь, что хватит времени (до ЧМ-2025 – прим), но сначала надо пройти обзор и посмотреть, что это вообще. Самое главное – есть золотая медаль для Украины. В это время мы боремся и доказываем, что сильны, невзирая на все.
Конечно, квалификация — это была тренировка перед основными соревнованиями. Но сегодня здесь атмосфера просто невероятная, потому что многие пришли просто поддержать, все билеты раскуплены. Поэтому рада, что выполнила и получила золотую медаль в этой атмосфере" – сказала Ярослава.
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