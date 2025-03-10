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Магучих: Очень рада за Дорощука, высота на высоте

Легкая атлетика

Украинка прокомментировала достижение своего партнера по сборной

Магучих: Очень рада за Дорощука, высота на высоте

фото із соцмереж

Новина українською

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих высказалась о победе Олега Дорощука на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении.

"Очень рада за Олега, смотрела соревнования. 2.34 метра с первой попытки — это было просто фантастически, — комментирует Ярослава успех партнера по сборной, — Наконец-то у него есть золотая медаль взрослого чемпионата Европы. Высота на высоте, как говорится".

Напомним, что в марте Магучих попытается вернуть себе звание чемпионки мира по прыжкам в высоту в помещении, которое в 2024 году уступила австралийке Николе Олислагерс. Мировое первенство будет проходить в китайском Нанкине 21-23 марта.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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