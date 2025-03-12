Украина назвала состав на чемпионат мира по легкой атлетике в помещении

С 21 по 23 марта в Китае пройдет чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Украина будет представлена ​​в четырех дисциплинах, а соперничать за награды едут сильнейшие.

Прыжки в высоту (женщины): Ярослава Магучих, Екатерина Табашник

Прыжки в высоту (мужчины): Олег Дорощук, Дмитрий Никитин

Тройной прыжок (женщины): Мария Синей

Пятиборье (женщины): Юлия Лобан

Бег на 60 м с барьерами (женщины) : Анна Плотицына

Напомним, что на чемпионате Европы по легкой атлетике украинцы завоевали две медали – победителями континентального первенства стали Ярослава Магучих и Олег Дорощук.