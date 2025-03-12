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Украина назвала состав на чемпионат мира по легкой атлетике в помещении

Легкая атлетика
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Украина назвала состав на чемпионат мира по легкой атлетике в помещении

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

С 21 по 23 марта в Китае пройдет чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Украина будет представлена ​​в четырех дисциплинах, а соперничать за награды едут сильнейшие.

Прыжки в высоту (женщины): Ярослава Магучих, Екатерина Табашник

Прыжки в высоту (мужчины): Олег Дорощук, Дмитрий Никитин

Тройной прыжок (женщины): Мария Синей

Пятиборье (женщины): Юлия Лобан

Бег на 60 м с барьерами (женщины): Анна Плотицына

Напомним, что на чемпионате Европы по легкой атлетике украинцы завоевали две медали – победителями континентального первенства стали Ярослава Магучих и Олег Дорощук.

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