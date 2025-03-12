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Украина назвала состав на чемпионат мира по легкой атлетике в помещении
Болеем за наших
Фото: Getty Images
С 21 по 23 марта в Китае пройдет чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Украина будет представлена в четырех дисциплинах, а соперничать за награды едут сильнейшие.
Прыжки в высоту (женщины): Ярослава Магучих, Екатерина Табашник
Прыжки в высоту (мужчины): Олег Дорощук, Дмитрий Никитин
Тройной прыжок (женщины): Мария Синей
Пятиборье (женщины): Юлия Лобан
Бег на 60 м с барьерами (женщины): Анна Плотицына
Напомним, что на чемпионате Европы по легкой атлетике украинцы завоевали две медали – победителями континентального первенства стали Ярослава Магучих и Олег Дорощук.
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