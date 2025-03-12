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Сборная Украины по легкой атлетике определила состав на Кубок Европы по метательным дисциплинам в Никосии
Остается пожелать удачи спортсменам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренерский штаб сборной Украины по легкой атлетике объявил состав команды, которая представит страну на Кубке Европы по метательным дисциплинам 2025 года.
Турнир состоится в Никосии, Кипр, а Украину на соревнованиях будут представлять 12 спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).
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В состав вошли как опытные атлеты, так и перспективные представители категории U-23. Однако один из лидеров команды, метатель копья Артур Фельфнер, пропустит Кубок Европы, поскольку решил начать сезон на турнире Бриллиантовой лиги в Дохе.
Состав сборной Украины:
Мужчины:
Толкание ядра: Артем Левченко
Толкание ядра U-23: Максим Лаврик
Метание диска U-23: Михаил Брудин
Метание молота: Михаил Кохан
Метание молота U-23: Никита Брагинец
Метание копья U-23: Илья Саевский
Женщины:
Толкание ядра: Ольга Голодная
Толкание ядра U-23: Ангелина Шепель
Метание диска U-23: Карина Авраменко
Метание молота: Ирина Климец
Метание молота U-23: Полина Дерожинская
Метание копья U-23: Милана Корнеева
Кубок Европы по метательным дисциплинам станет важным стартом для украинских легкоатлетов в новом сезоне, где они смогут продемонстрировать свою готовность и побороться за высокие места.
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