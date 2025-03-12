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Сборная Украины по легкой атлетике определила состав на Кубок Европы по метательным дисциплинам в Никосии

Легкая атлетика
Обновлено

Остается пожелать удачи спортсменам

Сборная Украины по легкой атлетике определила состав на Кубок Европы по метательным дисциплинам в Никосии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренерский штаб сборной Украины по легкой атлетике объявил состав команды, которая представит страну на Кубке Европы по метательным дисциплинам 2025 года.

Турнир состоится в Никосии, Кипр, а Украину на соревнованиях будут представлять 12 спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

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В состав вошли как опытные атлеты, так и перспективные представители категории U-23. Однако один из лидеров команды, метатель копья Артур Фельфнер, пропустит Кубок Европы, поскольку решил начать сезон на турнире Бриллиантовой лиги в Дохе.

Состав сборной Украины:

Мужчины:

Толкание ядра: Артем Левченко

Толкание ядра U-23: Максим Лаврик

Метание диска U-23: Михаил Брудин

Метание молота: Михаил Кохан

Метание молота U-23: Никита Брагинец

Метание копья U-23: Илья Саевский

Женщины:

Толкание ядра: Ольга Голодная

Толкание ядра U-23: Ангелина Шепель

Метание диска U-23: Карина Авраменко

Метание молота: Ирина Климец

Метание молота U-23: Полина Дерожинская

Метание копья U-23: Милана Корнеева

Кубок Европы по метательным дисциплинам станет важным стартом для украинских легкоатлетов в новом сезоне, где они смогут продемонстрировать свою готовность и побороться за высокие места.

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