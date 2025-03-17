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Бех-Романчук показала поклонникам шикарные снимки с морского побережья. Фото
Невероятная красота
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала невероятной красоты фото в черно-белых тонах с морского побережья. Соответствующий пост Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Мандзин
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