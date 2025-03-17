Бех-Романчук показала поклонникам шикарные снимки с морского побережья. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала невероятной красоты фото в черно-белых тонах с морского побережья. Соответствующий пост Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Мандзин прокомментировал выступление в смешанной эстафете Поклюки.