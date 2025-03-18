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Ярослава Магучих: Вылетаем на чемпионат мира в Китай

Легкая атлетика

Спортсменка довольна работой по восстановлению от травмы

Ярослава Магучих: Вылетаем на чемпионат мира в Китай

фото із соцмереж

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих рассказала, что отправляется в Китай на чемпионат мира, несмотря на травму.

"Завтра вылетаем на чемпионат мира в Китай. Многих интересует, как дела с моей ногой после чемпионата Европы.

И рада сказать, что предыдущая неделя прошла хорошо, мы с командой хорошо поработали над восстановлением, поэтому с новыми силами и эмоциями увидимся в секторе", — написала Магучих.

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