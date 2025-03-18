Ярослава Магучих: Вылетаем на чемпионат мира в Китай

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих рассказала, что отправляется в Китай на чемпионат мира, несмотря на травму.

"Завтра вылетаем на чемпионат мира в Китай. Многих интересует, как дела с моей ногой после чемпионата Европы.

И рада сказать, что предыдущая неделя прошла хорошо, мы с командой хорошо поработали над восстановлением, поэтому с новыми силами и эмоциями увидимся в секторе", — написала Магучих.