Бех-Романчук показала фото с тренировки в Португалии

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Португалии и показала фото одной из своих тренировок. Соответствующий пост Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

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