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Сегодня первые украинские легкоатлеты будут бороться за медали чемпионата мира-2025
Удачи всем нашим
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 21 марта, в китайском Нанкине стартует чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. В первый день соревнований представители Украины будут бороться за награды.
Расписание финалов на 21 марта:
04:05. Юлия Лобан (пятиборье, бег на 60 метров с барьерами)
05:05. Юлия Лобан (пятиборье, прыжки в высоту)
07:15. Юлия Лобан (пятиборье, толкание ядра)
12:30. Олег Дорощук, Дмитрий Никитин (прыжки в высоту)
12:42. Юлия Лобан (пятиборье, прыжки в длину)
15:15. Юлия Лобан (пятиборье, бег на 800 метров)
Всего мундиаль по легкой атлетике пройдет с 21 по 23 марта. Главная надежда на золото для Украины, прыгунья в высоту Ярослава Магучих будет бороться 23 марта.
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