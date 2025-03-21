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Сегодня первые украинские легкоатлеты будут бороться за медали чемпионата мира-2025

Легкая атлетика
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Удачи всем нашим

Сегодня первые украинские легкоатлеты будут бороться за медали чемпионата мира-2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21 марта, в китайском Нанкине стартует чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. В первый день соревнований представители Украины будут бороться за награды.

Расписание финалов на 21 марта:

04:05. Юлия Лобан (пятиборье, бег на 60 метров с барьерами)

05:05. Юлия Лобан (пятиборье, прыжки в высоту)

07:15. Юлия Лобан (пятиборье, толкание ядра)

12:30. Олег Дорощук, Дмитрий Никитин (прыжки в высоту)

12:42. Юлия Лобан (пятиборье, прыжки в длину)

15:15. Юлия Лобан (пятиборье, бег на 800 метров)

Всего мундиаль по легкой атлетике пройдет с 21 по 23 марта. Главная надежда на золото для Украины, прыгунья в высоту Ярослава Магучих будет бороться 23 марта.

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