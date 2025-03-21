ЧМ-2025 по легкой атлетике. Украинцы остались без медалей в мужских прыжках в высоту

Сегодня, 21 марта, в китайском Нанкине в рамках чемпионата мира-2025 по легкой атлетике в секторе прыжков в высоту соревновались мужчины.

Два представителя Украины боролись за самые высокие места, однако никому так и не удалось добраться до медалей.

Первым из соревнований выбыл Дмитрий Никитин, который не смог покорить высоту 2,20 метра. Казалось, действующий чемпион Европы Олег Дорощук точно будет среди перечня медалистов, поскольку до высоты 2,24 наш спортсмен вообще шел без ошибок. Однако в итоге Олег финишировал на 5 позиции, сумев с третьей попытки покорить высоту 2,28 метра, однако выше прыгнуть не удалось.

1. Ву Сан Хек (Республика Корея) - 2.31 м.

2. Гамиш Керр (Новая Зеландия) - 2.28 м.

3. Реймонд Ричардс (Ямайка) – 2.28 м.

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5. Олег Дорощук (Украина) - 2.28 г.

9-12. Дмитрий Никитин (Украина) - 2.14 м.