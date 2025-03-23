Прыжки в высоту. Магучих – бронзовый призер чемпионата мира-2025 в помещении

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала бронзовую награду на чемпионате мира по легкой атлетике в секторе прыжков в высоту.

Наша спортсменка с первой попытки покорила высоты 1,89 метра, 1,92 метра и 1,95 метра. На показателе 1,97 метра Ярослава допустила ошибку, однако решила поднять планку на 1,99 метра и попытаться покорить сразу такую ​​высоту. Однако две попытки оказались неудачными.

Титул чемпионки мира защитила австралийка Никола Олислагерс, покорившая 1,97 метра без ошибок. Вторая позиция у ее соотечественницы Элеонор Патерсон (1,97).

Магучих по количеству попыток в борьбе за бронзу обошла сербку Ангелину Топич.

Чемпионат мира в помещении – это единственные соревнования, где Ярослава пока так и не смогла стать чемпионкой мира.