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Магучих: Начала бежать и почувствовала, что с моей ногой не все хорошо

Легкая атлетика
Обновлено

Следует залечить травмы

Магучих: Начала бежать и почувствовала, что с моей ногой не все хорошо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих прокомментировала свое бронзовое выступление на чемпионате мира-2025 в помещении. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Во время прыжков почувствовала, что взяла 1.95 м не лучшим образом, но была уверена, что 1.97 м будут лучше. Итак, я начала бежать и, к сожалению, почувствовала, что с моей ногой не все хорошо. Мне нужно больше работать над восстановлением ноги, если я не чувствую стабильности в ней. Когда выполняла один прыжок, то я бежала, когда делала другой – то не бежала. Поэтому я думаю, что поработаю над этим и вернусь сильнее" – сказала Ярослава.

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