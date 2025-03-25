Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Санкции в легкой атлетике против России и Белоруссии оставили в силе
Правильное решение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Президент World Athletics Себастьян Коу сообщил, что санкции в легкой атлетике по отношению к россиянам и белорусам остаются действенными и не подлежат пересмотру. Слова специалиста цитирует Суспільне Спорт:
"Совет считает текущие санкции адекватными и не считает нужным их изменять или дополнять, если только текущая ситуация не ухудшится или же не будет достигнуто мирное соглашение" - говорится в заявлении президента.
Согласно действующим санкциям, россия и беларусь полностью отстранены от международных турниров в легкой атлетике: им запрещено соперничать даже под "нейтральным" флагом.
Популярное сейчас
- "Ко мне подошел Шовковский...". Экс-игрок Динамо рассказал о своем уходе из клуба
- Миколенко: Мы не играем как топ-сборная, но поддержка у нас топовая. Однако есть некоторые "кадры"
- Свитолина проиграла Свентек в Майами. Судьбу первого сета определял тай-брейк
- ЧМ-2025 по легкой атлетике. Украинцы остались без медалей в мужских прыжках в высоту
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- Эменике сменил королеву: от Мисс Нигерия-2013 до Мисс Нигерия-2014