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Санкции в легкой атлетике против России и Белоруссии оставили в силе

Легкая атлетика
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Правильное решение

Санкции в легкой атлетике против России и Белоруссии оставили в силе

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент World Athletics Себастьян Коу сообщил, что санкции в легкой атлетике по отношению к россиянам и белорусам остаются действенными и не подлежат пересмотру. Слова специалиста цитирует Суспільне Спорт:

"Совет считает текущие санкции адекватными и не считает нужным их изменять или дополнять, если только текущая ситуация не ухудшится или же не будет достигнуто мирное соглашение" - говорится в заявлении президента.

Согласно действующим санкциям, россия и беларусь полностью отстранены от международных турниров в легкой атлетике: им запрещено соперничать даже под "нейтральным" флагом.

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