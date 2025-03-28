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Бех-Романчук показала шикарные снимки с побережья Атлантики. Фото

Легкая атлетика

Только песок и вода

Бех-Романчук показала шикарные снимки с побережья Атлантики. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка устроила фотосессию на португальских песках на берегу Атлантического океана. Соответствующие снимки Марина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

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