Бех-Романчук показала шикарные снимки с побережья Атлантики. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка устроила фотосессию на португальских песках на берегу Атлантического океана. Соответствующие снимки Марина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

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