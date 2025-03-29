  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Левченко показала болельщикам новый образ. Фото
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левченко показала болельщикам новый образ. Фото

Легкая атлетика
Обновлено

Светлый ей подходит

Левченко показала болельщикам новый образ. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка отдыхает на морском побережье и показала свой новый стиль – теперь у Юлии полностью белый цвет волос. Соответствующий пост Левченко разместила на своей официальной странице в Instagram.

Костюк: Спасибо, Индиан-Уэллс и Майами, вы бросили мне вызов, дали мне многое почувствовать

По теме
yellow-arrow
Ушел из жизни первый чемпион мира независимой Украины
yellow-arrow
Бех-Романчук показала шикарные снимки с побережья Атлантики. Фото
yellow-arrow
Санкции в легкой атлетике против России и Белоруссии оставили в силе
Юлия Левченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости