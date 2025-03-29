Левченко показала болельщикам новый образ. Фото

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка отдыхает на морском побережье и показала свой новый стиль – теперь у Юлии полностью белый цвет волос. Соответствующий пост Левченко разместила на своей официальной странице в Instagram.

Костюк: Спасибо, Индиан-Уэллс и Майами, вы бросили мне вызов, дали мне многое почувствовать