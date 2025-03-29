Легкая атлетика
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Левченко показала болельщикам новый образ. Фото
Светлый ей подходит
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка отдыхает на морском побережье и показала свой новый стиль – теперь у Юлии полностью белый цвет волос. Соответствующий пост Левченко разместила на своей официальной странице в Instagram.
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