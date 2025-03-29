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Ушел из жизни первый чемпион мира независимой Украины
Светлая память
Сегодня, 29 марта, не стало Геннадия Горбенко. Об этом сообщает Федерация лёгкой атлетики Украины.
50-летний легкоатлет, первый чемпион мира среди юниоров независимой Украины, чемпион Всемирной Универсиады, финалист Олимпийских Игр – все эти титулы, безусловно, останутся в спортивной истории нашего государства.
Прощание с Геннадием Анатольевичем состоится 31 марта в 12:00 по адресу: Подгородное, Центральная улица, 43, Свято-Иоанно-Богословский храм.
Коллектив UA-Футбол выражает искренние соболезнования родным и близким легендарного спортсмена. Светлая память!
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