Романчук – о своей жене: Делает все возможное, чтобы поскорее показывать хороший результат

Украинский пловец Михаил Романчук рассказал, на каком этапе восстановления находится его жена, легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Его слова цитирует Lb.ua:

– Марина уже поехала на тренировочный сбор. Как ты оценишь ее состояние?

– Она так же полгода производила минимальные нагрузки сугубо для того, чтобы держать себя в тонусе. Сейчас отправилась на свой первый тренировочный сбор, начиная с Олимпийских игр в Париже. Она находится в Португалии.

Ей очень тяжело, но она боец, умничка. Она делает все возможное, чтобы побыстрее показывать хороший результат.

– Пол года вы были постоянно вместе, даже делали вместе ремонт дома, а сейчас снова начались сборы. Трудно?

– Трудно, я очень быстро привыкаю. Последние полгода мы постоянно спали в одной кровати, а теперь, когда она уехала, я до сих пор, уже 10 дней, сплю очень плохо, просыпаюсь каждую ночь и ищу ее. Грустно, – сказал Романчук.