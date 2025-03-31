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Волшебная Португалия: Магучих показала фото из подготовки к этапу Бриллиантовой лиги
Невероятная красота
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Португалии, где проходит подготовку к этапу Бриллиантовой лиги. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
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