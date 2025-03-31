Волшебная Португалия: Магучих показала фото из подготовки к этапу Бриллиантовой лиги

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Португалии, где проходит подготовку к этапу Бриллиантовой лиги. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Пидручный: Победно завершил соревновательный сезон 2024/2025. Фото