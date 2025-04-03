Супруги Романчук поделились с поклонниками романтическим видео

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук и ее муж, пловец Михаил Романчук поделились со своими поклонниками новым романтическим видео. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Просто мені, так хочеться бути там де і ти"