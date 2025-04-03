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Супруги Романчук поделились с поклонниками романтическим видео

Легкая атлетика

Великолепная пара

Супруги Романчук поделились с поклонниками романтическим видео

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук и ее муж, пловец Михаил Романчук поделились со своими поклонниками новым романтическим видео. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Просто мені, так хочеться бути там де і ти"

Напомним, что ранее Свитолина вместе со Стаховским провели тренировку в Киеве.

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