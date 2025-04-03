Легкая атлетика
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Супруги Романчук поделились с поклонниками романтическим видео
Великолепная пара
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук и ее муж, пловец Михаил Романчук поделились со своими поклонниками новым романтическим видео. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Просто мені, так хочеться бути там де і ти"
Напомним, что ранее Свитолина
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