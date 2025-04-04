Магучих рассказала об основном месте подготовки к соревнованиям. Фото

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка подробно рассказала о месте, где она готовится к соревнованиям – поселок Монте-Горду в Португалии. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина поздравила бригаду НГУ "Хартия" с днем ​​ее создания.