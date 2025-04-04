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Магучих рассказала об основном месте подготовки к соревнованиям. Фото

Легкая атлетика

Поделилась деталями

Магучих рассказала об основном месте подготовки к соревнованиям. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка подробно рассказала о месте, где она готовится к соревнованиям – поселок Монте-Горду в Португалии. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина поздравила бригаду НГУ "Хартия" с днем ​​ее создания.

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