  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Магучих – о трагедии в Кривом Роге: Мир, услышь Украину
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Магучих – о трагедии в Кривом Роге: Мир, услышь Украину

Легкая атлетика
Обновлено

Нереально тяжело

Магучих – о трагедии в Кривом Роге: Мир, услышь Украину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих прокомментировала варварский удар российских захватчиков по Кривому Рогу, в результате которого по последней информации погибли 19 человек, а 9 из которых – дети. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Сегодня россия убила 14 человек. Шесть из них — дети. Прямой и преднамеренный удар по детской площадке.

Мир, услышь Украину. Мы проливаем кровь ради мира – не стойте в стороне" – написала Ярослава.

Магучих рассказала об основном месте подготовки к соревнованиям

По теме
yellow-arrow
Магучих рассказала об основном месте подготовки к соревнованиям. Фото
yellow-arrow
Супруги Романчук поделились с поклонниками романтическим видео
yellow-arrow
Волшебная Португалия: Магучих показала фото из подготовки к этапу Бриллиантовой лиги
Ярослава Магучих
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости