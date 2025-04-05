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Магучих – о трагедии в Кривом Роге: Мир, услышь Украину
Нереально тяжело
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих прокомментировала варварский удар российских захватчиков по Кривому Рогу, в результате которого по последней информации погибли 19 человек, а 9 из которых – дети. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Сегодня россия убила 14 человек. Шесть из них — дети. Прямой и преднамеренный удар по детской площадке.
Мир, услышь Украину. Мы проливаем кровь ради мира – не стойте в стороне" – написала Ярослава.
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