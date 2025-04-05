Магучих – о трагедии в Кривом Роге: Мир, услышь Украину

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих прокомментировала варварский удар российских захватчиков по Кривому Рогу, в результате которого по последней информации погибли 19 человек, а 9 из которых – дети. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Сегодня россия убила 14 человек. Шесть из них — дети. Прямой и преднамеренный удар по детской площадке.

Мир, услышь Украину. Мы проливаем кровь ради мира – не стойте в стороне" – написала Ярослава.