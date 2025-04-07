Сначала это был обычный бег. Магучих рассказала, как начиналась её карьера

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала с чего начиналась ее карьера.

"Сначала это был обычный бег, 30 метров. Я открыла для себя спорт, начала ходить, пропускала и снова ходила, - признается Ярослава, - Когда ты приходишь в легкую атлетику, пробуешь все. Даже метание мяча было и бег с барьерами. В принципе, я думала этим и заниматься. Мне нравилось, барьеры добавляли скорости".

После этого спортсменка попробовала себя в прыжках в высоту.

"Самое главное, что ты сам, как птица", - говорит украинская чемпионка.