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Сначала это был обычный бег. Магучих рассказала, как начиналась её карьера
Сначала Ярослава и не думала о прыжках в высоту
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала с чего начиналась ее карьера.
"Сначала это был обычный бег, 30 метров. Я открыла для себя спорт, начала ходить, пропускала и снова ходила, - признается Ярослава, - Когда ты приходишь в легкую атлетику, пробуешь все. Даже метание мяча было и бег с барьерами. В принципе, я думала этим и заниматься. Мне нравилось, барьеры добавляли скорости".
После этого спортсменка попробовала себя в прыжках в высоту.
"Самое главное, что ты сам, как птица", - говорит украинская чемпионка.
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