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Сначала это был обычный бег. Магучих рассказала, как начиналась её карьера

Легкая атлетика
Обновлено

Сначала Ярослава и не думала о прыжках в высоту

Сначала это был обычный бег. Магучих рассказала, как начиналась её карьера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала с чего начиналась ее карьера.

"Сначала это был обычный бег, 30 метров. Я открыла для себя спорт, начала ходить, пропускала и снова ходила, - признается Ярослава, - Когда ты приходишь в легкую атлетику, пробуешь все. Даже метание мяча было и бег с барьерами. В принципе, я думала этим и заниматься. Мне нравилось, барьеры добавляли скорости".

После этого спортсменка попробовала себя в прыжках в высоту.

"Самое главное, что ты сам, как птица", - говорит украинская чемпионка.

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Источник:
redbull.com
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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