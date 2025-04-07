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На полумарафоне в Мадриде у двоих спортсменов остановилось сердце
Один из них умер
Фото: Emergencias Madrid
У двух участников полумарафона в Мадриде остановилось сердце недалеко от финиша, один из них умер, второй в больнице, пишет El País.
Умершему бегуну было 38 лет, он потерял сознание на глазах участвовавшей в забеге медсестры, которая сразу начала оказывать ему помощь. Позднее он скончался в больнице.
Другому участнику, 21-летнему бегуну, помогли находившийся среди зрителей врач и сотрудники службы безопасности. Ему смогли восстановить пульс и госпитализировали.
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