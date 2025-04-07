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На полумарафоне в Мадриде у двоих спортсменов остановилось сердце

Легкая атлетика
Обновлено

Один из них умер

На полумарафоне в Мадриде у двоих спортсменов остановилось сердце

Фото: Emergencias Madrid

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

У двух участников полумарафона в Мадриде остановилось сердце недалеко от финиша, один из них умер, второй в больнице, пишет El País.

Умершему бегуну было 38 лет, он потерял сознание на глазах участвовавшей в забеге медсестры, которая сразу начала оказывать ему помощь. Позднее он скончался в больнице.

Другому участнику, 21-летнему бегуну, помогли находившийся среди зрителей врач и сотрудники службы безопасности. Ему смогли восстановить пульс и госпитализировали.

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