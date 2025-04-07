Он поднял легкую атлетику на новый уровень. Магучих назвала своего кумира

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, кто был ее кумиром. Спортсменка восхищалась достижениями Усэйна Болта, долгое время фото спортсмена даже стояло на заставке ее телефона.

"Он поднял легкую атлетику на новый уровень, ведь делал из нее настоящее шоу. Он был шоуменом в мире спорта. Им и остается. Я смотрела, как он бегает, как побеждает, и думала: "Я тоже так хочу"", - рассказывает украинка.

Личным образцом для Ярославы в прыжках в высоту является норвежец Карстен Вархольм и швед Арман 'Мондо' Дюплантис.

"Это было событие от PUMA, на которое пригласили нас троих: меня, Карстена Вархольма и Армана Дюплантиса. Они уже имели мировые рекорды, и я была среди них! Я сидела и думала, что это круто, когда есть такое внимание к моей личности, но я тоже хочу мировой рекорд! Просто знала, что однажды я его таки прыгну!", - вспоминает украинская спортсменка.