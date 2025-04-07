Магучих: Не надо сравнивать себя с теми, кто прыгает выше или ниже

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, какой совет дала ее тренер. По словам спортсменки она хочет передать эту установку и следующим поколениям.

"Не надо сравнивать себя с теми, кто прыгает выше или ниже. Просто совершенствуй свои навыки. Сколько ты отпахаешь, наработаешь, натренируешься - все это нужно отражать в секторе", - уверена легкоатлетка.

Чемпионка признается, что ее тренировки не проходят идеально, но самое главное - это продолжать упорно работать и верить в себя.