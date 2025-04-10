Магучих показала кадры из подготовки к этапу Бриллиантовой лиги. Видео

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка сейчас находится в Португалии, где проходит подготовку к этапу Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

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