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Магучих показала кадры из подготовки к этапу Бриллиантовой лиги. Видео

Легкая атлетика

Надо много работать

Магучих показала кадры из подготовки к этапу Бриллиантовой лиги. Видео

фото із соцмереж

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка сейчас находится в Португалии, где проходит подготовку к этапу Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Промоутер Усика сделал намек, когда украинец узнает имя следующего соперника

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