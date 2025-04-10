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Бех-Романчук откровенно поделилась своими мыслями по поводу последних двух лет своей карьеры
Максимальная поддержка и уважение
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке-2023 Марина Бех-Романчук на своей официальной странице в Instagram опубликовала пост, в котором описала последние два года своей карьеры и причину паузы в выступлениях на международных соревнованиях.
"Кому-то эти слова будут близки, а кто-то поймет, что он не один такой!
Мало кто видит какой путь проходит проф-спорсмен и какая боль или счастье скрывается за кулисами подготовки!
24 февраля 2022 моя жизнь изменилась как и каждого Украинца…
Мы поехали на подготовку к соревнованиям за границу и пытались быть чем ближе к аэропорту, потому что постоянно меняли место локации и летали с соревнований на соревнования!
Даже после успешных сезонов я чувствовала безумную боль и усталость, я постоянно скучала по дому и не могла принять все происходящее(
Я чувствовала опустошение и было впечатление словно все живое во мне сгорает, я перестала замечать прекрасное и радоваться жизни.
2024 только накопил последствия предыдущих лет, травма и постоянная борьба за свою мечту выжигали все до конца(
Затем отчаяние.
Боль того, что мечта не стала реальностью и понимание того, что все силы и безумная часть моего здоровья были потрачены зря, это все уничтожало меня все больше и больше!
Единственное что я могла себе сказать "ты боролась до конца, ты не сдалась".
Критика и хейт только добавили боли в мое состояние, но я верила что справлюсь и что все будет хорошо!
Мы решили взять длительный перерыв от спорта!
Но после 3 месяцев борьбы самостоятельно, к сожалению, я осознала что моих сил недостаточно.
И это было время, когда нужно было обратиться за помощью…"
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