Бех-Романчук откровенно поделилась своими мыслями по поводу последних двух лет своей карьеры

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке-2023 Марина Бех-Романчук на своей официальной странице в Instagram опубликовала пост, в котором описала последние два года своей карьеры и причину паузы в выступлениях на международных соревнованиях.

"Кому-то эти слова будут близки, а кто-то поймет, что он не один такой!

Мало кто видит какой путь проходит проф-спорсмен и какая боль или счастье скрывается за кулисами подготовки!

24 февраля 2022 моя жизнь изменилась как и каждого Украинца…

Мы поехали на подготовку к соревнованиям за границу и пытались быть чем ближе к аэропорту, потому что постоянно меняли место локации и летали с соревнований на соревнования!

Даже после успешных сезонов я чувствовала безумную боль и усталость, я постоянно скучала по дому и не могла принять все происходящее(

Я чувствовала опустошение и было впечатление словно все живое во мне сгорает, я перестала замечать прекрасное и радоваться жизни.

2024 только накопил последствия предыдущих лет, травма и постоянная борьба за свою мечту выжигали все до конца(

Затем отчаяние.

Боль того, что мечта не стала реальностью и понимание того, что все силы и безумная часть моего здоровья были потрачены зря, это все уничтожало меня все больше и больше!

Единственное что я могла себе сказать "ты боролась до конца, ты не сдалась".

Критика и хейт только добавили боли в мое состояние, но я верила что справлюсь и что все будет хорошо!

Мы решили взять длительный перерыв от спорта!

Но после 3 месяцев борьбы самостоятельно, к сожалению, я осознала что моих сил недостаточно.

И это было время, когда нужно было обратиться за помощью…"