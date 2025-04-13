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Бех-Романчук показала свою форму. Видео

Легкая атлетика
Обновлено

Украинка набирает массу

Бех-Романчук показала свою форму. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка рассказала, что сейчас находится в процессе набора мышечной массы и показала свою форму. Соответствующий пост Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина вышла на первую позицию по количеству выигранных матчей за сборную Украины

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