Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бех-Романчук показала свою форму. Видео
Украинка набирает массу
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка рассказала, что сейчас находится в процессе набора мышечной массы и показала свою форму. Соответствующий пост Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинский голкипер отразил четыре пенальти в послематчевой серии – ВИДЕО
- Статус-кво Динамо, паритет Зинченко и Ярмолюка, ничья в Дер-Класикер и победа Миколенко. Главные новости за 12 апреля
- На позитиве. Кучер пошутил об автоголе вратаря Черноморца
- Бех-Романчук откровенно поделилась своими мыслями по поводу последних двух лет своей карьеры
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000